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Фролова Надежда Владимировна

Фролова Надежда Владимировна

7.4 Рейтинг
0 Отзывов
Английский язык, Китайский язык
Стаж 8 лет
Адреса
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Китайский язык для детей от 12 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 12
  • +7 (4212) 466-700
  • +7 (914) 425-71-96
 Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Кировский, ул. Тихоокеанская, 58
  • +7 (4212) 466-700
  • +7 (914) 425-71-96
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ДВГГУ- лингвист-преподаватель, ТОГУ - степень магистра по направлению подготовки "Лингвистика"(2012-2015), Харбинский Политехнический университет- долгосрочные курсы китайского языка.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • ТОГУ ассистент преподавателя, ХГАЭП, языковые школы (английский/китайский языки). Представитель Шеньянского университета (Китай) (организатор поездок на курсы китайского языка в Китай)

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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