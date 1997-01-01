Гайдамакина Валерия Олеговна

Аттестованный хореограф международного союза исполнителей восточного танца в рамках обучающих курсов 2015, 2016 и 2017 года. Участник более 100 мастер-классов от ведущих мировых педагогов восточного танца. Чемпион Дальнего Востока по восточному танцу, а победитель международного фестиваля восточного танца Cairo Mirage, (г. Москва).