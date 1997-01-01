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Гайдамакина Валерия Олеговна

Гайдамакина Валерия Олеговна

8.6 Рейтинг
94 Отзывов
Танцы
Стаж 8 лет
Адреса
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Студия восточного танца AURUS:
Хабаровск, Центральный, ул. Комсомольская, 78
  • +7 (4212) 243-407
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Смолина Мария - двукратный победитель первенства Дальнего Востока среди юниоров, Сковпень Ольга - серебряный призёр первенства Хабаровского края среди юниоров 
94 отзыва

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