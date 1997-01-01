Гайдамакина Валерия Олеговна
Аттестованный хореограф международного союза исполнителей восточного танца в рамках обучающих курсов 2015, 2016 и 2017 года. Участник более 100 мастер-классов от ведущих мировых педагогов восточного танца. Чемпион Дальнего Востока по восточному танцу, а победитель международного фестиваля восточного танца Cairo Mirage, (г. Москва).
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Информация о преподавателе
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Опыт работы
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Титулованные ученики
- Смолина Мария - двукратный победитель первенства Дальнего Востока среди юниоров, Сковпень Ольга - серебряный призёр первенства Хабаровского края среди юниоров
94 отзыва
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