Герей Дмитрий Николаевич

Адреса
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Хореография в ДЮЦ "Импульс":
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
- +7 (4212) 333-848
- +7 (914) 180-47-22
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хабаровский государственный институт искусств и культуры». Квалификация «Художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель», 2010г
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- 4 года
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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