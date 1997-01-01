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Герей Дмитрий Николаевич

Герей Дмитрий Николаевич

7.3 Рейтинг
0 Отзывов
Спорт, Хореография
Стаж 7 лет
Адреса
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Хореография в ДЮЦ "Импульс":
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
  • +7 (4212) 333-848
  • +7 (914) 180-47-22
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хабаровский государственный институт искусств и культуры». Квалификация «Художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель», 2010г

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • 4 года

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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