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Желтоухова Наталья Юрьевна

Желтоухова Наталья Юрьевна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Вокал, Театр
Стаж 21 год
Адреса
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Секция "Музыкальный театр" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Секция "Вокальный ансамбль" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровское педагогическое училище (учитель музыки, музыкальный руководитель в д/с)
  • Хабаровский гос. институт культуры (руководитель академического хора, преподаватель по специальности «народное художественное творчество»)

Курсы повышения квалификации

  • 2009, ноябрь (№45) Институт искусств (сольная и вокально-хоровая работа)

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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