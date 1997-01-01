Желтоухова Наталья Юрьевна

Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Секция "Музыкальный театр" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
- +7 (4212) 304-576
Секция "Вокальный ансамбль" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
- +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровское педагогическое училище (учитель музыки, музыкальный руководитель в д/с)
- Хабаровский гос. институт культуры (руководитель академического хора, преподаватель по специальности «народное художественное творчество»)
Курсы повышения квалификации
- 2009, ноябрь (№45) Институт искусств (сольная и вокально-хоровая работа)
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
-
Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
-
Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
-
Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
-
Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
Загрузка комментариев...