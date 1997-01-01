Жигалов Владимир Михайлович

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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Образование высшее педагогическое.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 7 летОтзывов: 170Стаж не указанОтзывов: 170
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Стаж 12 летОтзывов: 193Стаж не указанОтзывов: 193
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