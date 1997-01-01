Жученко Ольга Григорьевна
Директор, руководитель высшей категории, педагог высшей квалификационной категории.Руководитель образцового коллектива.
Адреса
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Изобразительное искусство в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Русские народные ремесла в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Полтавское медицинское училище, Ужгородского училище прикладного искусства, Хабаровский государственный педагогический институт по специальности «Учитель изобразительного искусства и черчения»
Курсы повышения квалификации
- «Школа педагогов-исследователей»
Участие в соревнованиях
- Соискатель ученой степени «кандидат педагогических наук». Награждена званием «Почетный работник общего образования», общественной медалью «За вклад в развитие образования», почетным орденом Героя Энциклопедии «Лучшие люди», золотой медалью "Директор года-2014", «Директор года – 2015», общественной медалью "За вклад в Просвещение", "Звезда Отечества", «За личное мужество», «Трудовые заслуги» . На Международном конкурсе педагогического мастерства в г.Сызрань педагог получила: - Диплом лауреата I степени – программа студии ИЗО «Русские народные ремесла» - Награждена общественной медалью «За вклад в развитие образования» - 2008г , - «Почетный работник общего образования» - 2007г.Приняла участие во Всероссийском конкурсе творческих работ среди преподавателей изобразительного искусства , журнала «Введенская сторона» Российского фонда культуры. Победитель конкурса на лучшую творческую работу среди преподавателей. Творческая работа «Поляна». Холст, масло. Работа и портрет Ольги Григорьевны напечатаны в журнале «Введенская сторона» № 4 2010г.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
2 отзыва
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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