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Жученко Ольга Григорьевна

Жученко Ольга Григорьевна

7.1 Рейтинг
2 Отзывов
Творчество, ИЗО
Стаж не указан
Адреса
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Изобразительное искусство в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
  • +7 (4212) 510-806
  • +7 (4212) 510-605
Русские народные ремесла в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
  • +7 (4212) 510-806
  • +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Полтавское медицинское училище, Ужгородского училище прикладного искусства, Хабаровский государственный педагогический институт по специальности «Учитель изобразительного искусства и черчения»

Курсы повышения квалификации

  • «Школа педагогов-исследователей»

Участие в соревнованиях

  • Соискатель ученой степени «кандидат педагогических наук». Награждена званием «Почетный работник общего образования», общественной медалью «За вклад в развитие образования», почетным орденом Героя Энциклопедии «Лучшие люди», золотой медалью "Директор года-2014", «Директор года – 2015», общественной медалью "За вклад в Просвещение", "Звезда Отечества", «За личное мужество», «Трудовые заслуги» . На Международном конкурсе педагогического мастерства в г.Сызрань педагог получила: - Диплом лауреата I степени – программа студии ИЗО «Русские народные ремесла» - Награждена общественной медалью «За вклад в развитие образования» - 2008г , - «Почетный работник общего образования» - 2007г.Приняла участие во Всероссийском конкурсе творческих работ среди преподавателей изобразительного искусства , журнала «Введенская сторона» Российского фонда культуры. Победитель конкурса на лучшую творческую работу среди преподавателей. Творческая работа «Поляна». Холст, масло. Работа и портрет Ольги Григорьевны напечатаны в журнале «Введенская сторона» № 4 2010г.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
2 отзыва

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