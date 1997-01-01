Журавлев Сергей Васильевич

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Информация о преподавателе
Звание
- Заслуженный работник культуры Российской Федерации
Образование
- Восточно-сибирский государственный институт культуры, 1969 г. Диплом Ш № 063699 Специальность: культурно-просветительная работа Квалификация: Клубный работник высшей квалификации, руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов
Курсы повышения квалификации
- Удостоверение № 14 КНОТОК 2008 г. (балалайка)
- достоверение № 25 ГОУ СПО ХККИ (гитара) 2010г
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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