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Журавлев Сергей Васильевич

Журавлев Сергей Васильевич

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Балалайка
Стаж 50 лет
Адреса
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Отделение "Балалайка" в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
  • +7 (4212) 261-609
Информация о преподавателе

Звание

  • Заслуженный работник культуры Российской Федерации

Образование

  • Восточно-сибирский государственный институт культуры, 1969 г. Диплом Ш № 063699 Специальность: культурно-просветительная работа Квалификация: Клубный работник высшей квалификации, руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов

Курсы повышения квалификации

  • Удостоверение № 14 КНОТОК 2008 г. (балалайка)
  • достоверение № 25 ГОУ СПО ХККИ (гитара) 2010г

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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