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Жутенко Елена Владимировна

Жутенко Елена Владимировна

8.1 Рейтинг
8 Отзывов
Раннее развитие, Развитие речи
Стаж 23 года
Адреса
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Подготовка к школе в центре «Мамина школа»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96А
  • +7 (4212) 763-422
  • +7 (914) 182-63-93
Подготовка к школе в центре «Мамина школа»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Вахова А.А, 7
  • +7 (4212) 763-422
  • +7 (914) 182-63-93
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Магаданский государственный педагогический институт, учитель русского языка и литературы, 1986 г. окончания
  • Кафедра основ медицинских знаний и валеологии, 1986-1989
  • Восточно-Европейском институт психоанализа(ДО), психолог-консультант, преподаватель психологии, 2002 г.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
8 отзывов

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