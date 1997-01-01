Жутенко Елена Владимировна

С 1992 г. участник различных научно-практических конференций, автор программ дошкольного развития,технологии обучения русскому языку. В 2004 г. вышла книга «Диагноз –рак. Школа выздоровления» (Питер,2007,2009), написанная в соавторстве с коллегой. С 2016 г. ведет семинары и тренинги по темам детско-родительских отношений, саморазвития.