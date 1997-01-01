Жутенко Елена Владимировна
С 1992 г. участник различных научно-практических конференций, автор программ дошкольного развития,технологии обучения русскому языку. В 2004 г. вышла книга «Диагноз –рак. Школа выздоровления» (Питер,2007,2009), написанная в соавторстве с коллегой. С 2016 г. ведет семинары и тренинги по темам детско-родительских отношений, саморазвития.
Адреса
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Подготовка к школе в центре «Мамина школа»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96А
- +7 (4212) 763-422
- +7 (914) 182-63-93
Подготовка к школе в центре «Мамина школа»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Вахова А.А, 7
- +7 (4212) 763-422
- +7 (914) 182-63-93
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Магаданский государственный педагогический институт, учитель русского языка и литературы, 1986 г. окончания
- Кафедра основ медицинских знаний и валеологии, 1986-1989
- Восточно-Европейском институт психоанализа(ДО), психолог-консультант, преподаватель психологии, 2002 г.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
8 отзывов
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 24 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 17 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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