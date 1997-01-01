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Глухова Наталья Петровна

Глухова Наталья Петровна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Подготовка к школе, Раннее развитие
Стаж 26 лет
Адреса
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Подготовка к школе в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 328-264
  • +7 (4212) 325-807
  • +7 (914) 540-02-17
Раннее развитие в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 328-264
  • +7 (4212) 325-807
  • +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Музыкальное училище имени С. Хофиза, г. Худжанд.

Курсы повышения квалификации

  • Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации кадров. Тема: «Реализация личностно-ориентированной модели взаимодействия средствами программы «Радуга», 2006 г.
  • Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры: по тематическому плану «Основы мастерства ведущего и организатора культурно-досуговых мероприятий» 2012 г.
  • Академия дополнительного профессионального образования. По программе дополнительного профессионального образования: Педагогика раннего развития. Современные методики развития детей раннего возраста. Присвоена квалификация: Педагог раннего развития. 2019 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • С 2019 г. - по настоящее время, "Школа радость".

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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