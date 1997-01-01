Глухова Наталья Петровна

Адреса
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Подготовка к школе в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Раннее развитие в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Музыкальное училище имени С. Хофиза, г. Худжанд.
Курсы повышения квалификации
- Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации кадров. Тема: «Реализация личностно-ориентированной модели взаимодействия средствами программы «Радуга», 2006 г.
- Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры: по тематическому плану «Основы мастерства ведущего и организатора культурно-досуговых мероприятий» 2012 г.
- Академия дополнительного профессионального образования. По программе дополнительного профессионального образования: Педагогика раннего развития. Современные методики развития детей раннего возраста. Присвоена квалификация: Педагог раннего развития. 2019 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- С 2019 г. - по настоящее время, "Школа радость".
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 8 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 25 летОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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Стаж 22 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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