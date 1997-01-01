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Голощапова Нина Ивановна

Голощапова Нина Ивановна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Фортепиано, Музыка
Стаж 50 лет
Адреса
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Отделение фортепиано в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
  • +7 (4212) 261-609
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровское училище искусств, 1975 г. Диплом Э № 823476 Специальность: фортепиано Квалификация: Преподаватель ДМШ и концертмейстер
  • Хабаровский государственный институт культуры, 1985 г. Диплом КВ № 384669 Специальность: культурно-просветительная работа Квалификация: Культпросветработник- руководитель самодеятельного академического хора

Курсы повышения квалификации

  • Удостоверение № 2 УМЦ КНОТОК 2009 г. Удостоверение № 1941 о краткосрочном повышении квалификации в Российской академии музыки им. Гнесиных Москва, 2012 г.
  • Удостоверение № 79 о краткосрочном повышении квалификации в КГБО СПО ХККИ, по специальности "Фортепиано" 2014 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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