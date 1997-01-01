Голощапова Нина Ивановна

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Звание
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Образование
- Хабаровское училище искусств, 1975 г. Диплом Э № 823476 Специальность: фортепиано Квалификация: Преподаватель ДМШ и концертмейстер
- Хабаровский государственный институт культуры, 1985 г. Диплом КВ № 384669 Специальность: культурно-просветительная работа Квалификация: Культпросветработник- руководитель самодеятельного академического хора
Курсы повышения квалификации
- Удостоверение № 2 УМЦ КНОТОК 2009 г. Удостоверение № 1941 о краткосрочном повышении квалификации в Российской академии музыки им. Гнесиных Москва, 2012 г.
- Удостоверение № 79 о краткосрочном повышении квалификации в КГБО СПО ХККИ, по специальности "Фортепиано" 2014 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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