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Горбачев Александр Иванович

Горбачев Александр Иванович

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Гитара, Творчество
Стаж 13 лет
Адреса
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Ансамбль "Этнос" в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
  • +7 (4212) 510-806
  • +7 (4212) 510-605
Секция "Гитара" в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
  • +7 (4212) 510-806
  • +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Образование высшее профессиональное, «Хабаровский институт искусств и культуры» специальность «Художественный руководитель музыкально – инструментального коллектива, преподаватель по специальности «Народное художественное творчество»

Курсы повышения квалификации

  • Первая квалификационная категория. курсы-2011 г

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Общий стаж работы 10 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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