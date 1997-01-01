Горбачев Александр Иванович
Педагог доп.образования, звукорежиссер «Дополнительная общеобразовательная обще развивающая программа Эстрадный ансамбль «Этнос» .
Адреса
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Ансамбль "Этнос" в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Секция "Гитара" в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Образование высшее профессиональное, «Хабаровский институт искусств и культуры» специальность «Художественный руководитель музыкально – инструментального коллектива, преподаватель по специальности «Народное художественное творчество»
Курсы повышения квалификации
- Первая квалификационная категория. курсы-2011 г
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Общий стаж работы 10 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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