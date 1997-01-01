Горбунов Виктор Евгеньевич
Ведущий преподаватель курсов самообороны спортивного клуба "Тайгер".
Адреса
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Самооборона в СК «Тайгер»:
Хабаровск, Центральный, ул. Красина, 7
- +7 (914) 183-80-43
Самооборона в СК «Тайгер»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Герасимова, 32
- +7 (914) 540-72-36
Информация о преподавателе
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Участие в соревнованиях
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