Горбунова Ольга Вадимовна
Преподаватель первой категории,концертмейстер первой категории
Адреса
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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- абаровское училище искусств, 1983г. Диплом ВТ № 646536 Специальность: фортепиано Квалификация: Преподаватель музыкальной школы, концертмейстер
- Хабаровский государственный институт культуры, 1990г. Диплом ТВ № 312245 Специальность: культурно-просветительная работа Квалификация: Культпросветработник- руководитель самодеятельного академического хора
Курсы повышения квалификации
- Удостоверение № 43 2011 г. ГОУ СПО ХККИ
- Удостоверение № 106 о краткосрочном повышении квалификации ФГБОУ ВПО ХГИИиК 2012 г.
- Удостоверение № 060 о повышении квалификации КГБ ПОУ ХККИ "Подготовка учащихся к выступлению на международном конкурсе" 21-27 февраля 2016 г
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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