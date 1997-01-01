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Гордеева Наталья Александровна

Гордеева Наталья Александровна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Гитара, Баян, Аккордеон
Стаж 33 года
Адреса
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Отдление "Аккордеон" в ДШИ №7:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Союзная, 76
  • +7 (4212) 545-135 , вахта
  • +7 (4212) 546-864 , директор
Отдление "Баян" в ДШИ №7:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Союзная, 76
  • +7 (4212) 545-135 , вахта
  • +7 (4212) 546-864 , директор
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ХГИИК (высшее)

Курсы повышения квалификации

  • ДВЦ «Знания Плюс».Пользователь ПК
  • ДВГАИ.Инновационные подходы к воспитанию практических навыков музыканта-исполнителя в системе: школа, училище, ВУЗ

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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