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Горошкина Елена Юрьевна

Горошкина Елена Юрьевна

7.3 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество, ИЗО
Стаж 6 лет
Адреса
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Арт-мастерская "Барбус" в ФК «Наутилус»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 25А
  • +7 (914) 165-73-88
Секция "Изобразительное искусство" в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
  • +7 (4212) 261-609
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный гуманитарный университет», 2013 г. Диплом: КЛ № 81354 Квалификация: «Учитель изобразительного искусства» Специальность: «Изобразительное искусство»

Курсы повышения квалификации

  • Удостоверение № 112 КГБ ПОУ "Хабаровский краевой колледж искусств" о повышении квалификации "Живопись, рисунок". Июнь 2016 г.
  • Удостоверение № 150 КГБ ПОУ "Хабаровский краевой колледж искусств" о повышении квалификации "Профессиональная компетентность педагога художественных отделений детских школ искусств". Октябрь-ноябрь 2016 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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