Горошкина Елена Юрьевна

Адреса
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Арт-мастерская "Барбус" в ФК «Наутилус»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 25А
- +7 (914) 165-73-88
Секция "Изобразительное искусство" в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
- +7 (4212) 261-609
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный гуманитарный университет», 2013 г. Диплом: КЛ № 81354 Квалификация: «Учитель изобразительного искусства» Специальность: «Изобразительное искусство»
Курсы повышения квалификации
- Удостоверение № 112 КГБ ПОУ "Хабаровский краевой колледж искусств" о повышении квалификации "Живопись, рисунок". Июнь 2016 г.
- Удостоверение № 150 КГБ ПОУ "Хабаровский краевой колледж искусств" о повышении квалификации "Профессиональная компетентность педагога художественных отделений детских школ искусств". Октябрь-ноябрь 2016 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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