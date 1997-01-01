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Горшкова Юлия Андреевна

Горшкова Юлия Андреевна

8.5 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 10 лет
Адреса
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Ансамбль «Ступени» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 328-264
  • +7 (4212) 325-807
  • +7 (914) 540-02-17
Ансамбль «Студия С» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 328-264
  • +7 (4212) 325-807
  • +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Государственный институт искусств и культуры, менеджер социально-культурной сферы, 2010 г. окончания.

Курсы повышения квалификации

  • Постоянно проходит курсы повышения квалификации.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • С 2010 г. - по настоящее время, руководитель детского ансамбля современного танца "Ступени", ДКП.

Титулованные ученики

  • Коллектив под руководство преподавателя неоднократно становился финалистом дальневосточного фестиваля-конкурса детского творчества «Юные дарования»
  • Диплом II степени на III Открытом Международном фестивале-конкурсе хореографического искусства «VLADDANCECITY» (г. Владивосток, 2013)
  • На III региональном фестивале-конкурсе хореографического творчества «Вдохновение» (г. Биробиджан, 2013) коллектив получил Диплом Лауреата I степени в номинации «Современный танец»
  • Награждены Дипломом I степени в номинации «Эстрадный танец» IX Международного фестиваля хореографического искусства стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Ритмы планеты»
0 отзывов

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