Горшкова Юлия Андреевна

Адреса
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Ансамбль «Ступени» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Ансамбль «Студия С» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Государственный институт искусств и культуры, менеджер социально-культурной сферы, 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
- Постоянно проходит курсы повышения квалификации.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- С 2010 г. - по настоящее время, руководитель детского ансамбля современного танца "Ступени", ДКП.
Титулованные ученики
- Коллектив под руководство преподавателя неоднократно становился финалистом дальневосточного фестиваля-конкурса детского творчества «Юные дарования»
- Диплом II степени на III Открытом Международном фестивале-конкурсе хореографического искусства «VLADDANCECITY» (г. Владивосток, 2013)
- На III региональном фестивале-конкурсе хореографического творчества «Вдохновение» (г. Биробиджан, 2013) коллектив получил Диплом Лауреата I степени в номинации «Современный танец»
- Награждены Дипломом I степени в номинации «Эстрадный танец» IX Международного фестиваля хореографического искусства стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Ритмы планеты»
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 42 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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