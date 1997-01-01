Гостева Алеся Евгеньевна
Сертифицированный судья и тренер по чирлидингу.
Адреса
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Чир-Денс в СК «Заряд»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
- +7 (4212) 654-333
Информация о преподавателе
Звание
- Мастер спорта по спортивной гимнастике
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Участник Всероссийских и международных соревнований по чирлидингу.
Опыт работы
- Тренер детско-юношеской спортивной школы "Мастер".
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 10 летОтзывов: 9Стаж не указанОтзывов: 9
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Стаж 3 годаОтзывов: 12Стаж не указанОтзывов: 12
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