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Гостева Алеся Евгеньевна

Гостева Алеся Евгеньевна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Хореография, Гимнастика
Стаж 11 лет
Адреса
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Чир-Денс в СК «Заряд»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
  • +7 (4212) 654-333
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер спорта по спортивной гимнастике

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Участник Всероссийских и международных соревнований по чирлидингу.

Опыт работы

  • Тренер детско-юношеской спортивной школы "Мастер".

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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