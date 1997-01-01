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Грицута Валерий Александрович

Грицута Валерий Александрович

9.8 Рейтинг
33 Отзывов
Спорт, Плавание
Стаж 18 лет
Адреса
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Плавание в закрытом бассейне "СКА":
Хабаровск, Центральный, ул. Шевченко, 18
  • +7 (4212) 910-372
  • +7 (4212) 910-277
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Дальневосточная государственная академия физической культуры, специалист по физической культуре и спорту, 2001 г. окончания.

Курсы повышения квалификации

  • В 2003 году прошел курсы повышения квалификации в институте культурных программ в г. Санкт-Петербург.
  • В 2011 году прошел обучение поышения квалификации в ДВГАФК по программе «Современные технологии в избранном виде спорта (плавание)».
  • В 2012 году участвовал в семинаре Всероссийской федерации плавания в г. Санкт-Петербурге.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Работает в спортивной школе (олимпийского резерва, комплексной) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск) тренер по плаванию.

Титулованные ученики

  • Подготовил: 2 - МС; 4 - КМС, а так же большое количество спортсменов выполнивших взрослые и юношеские спортивные разряды.
33 отзыва

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