Грицута Валерий Александрович
В 2015 году присвоена высшая категория тренера-преподавателя. С 2016 года спортивная школа перешла на спортивную подготовку, в связи с этим категория тренера-преподавателя была отменена. Его спортсмены входят в состав сборной команды Хабаровского края. Выступают на чемпионатах и первенствах Дальневосточного Федерального округа, чемпионатах и первенствах России не говоря о краевых и муниципальных соревнованиях. Есть победители и призеры зональных, краевых и муниципальных соревнований. Финалисты, призеры Кубков, чемпионатов и первенств России. За отличия в выполнении трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу в филиале ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск) приказом Министра Обороны Российской Федерации; Валерий Александрович награжден медалью «За трудовую доблесть» в 2015 году.
Адреса
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Плавание в закрытом бассейне "СКА":
Хабаровск, Центральный, ул. Шевченко, 18
- +7 (4212) 910-372
- +7 (4212) 910-277
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Дальневосточная государственная академия физической культуры, специалист по физической культуре и спорту, 2001 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
- В 2003 году прошел курсы повышения квалификации в институте культурных программ в г. Санкт-Петербург.
- В 2011 году прошел обучение поышения квалификации в ДВГАФК по программе «Современные технологии в избранном виде спорта (плавание)».
- В 2012 году участвовал в семинаре Всероссийской федерации плавания в г. Санкт-Петербурге.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Работает в спортивной школе (олимпийского резерва, комплексной) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск) тренер по плаванию.
Титулованные ученики
- Подготовил: 2 - МС; 4 - КМС, а так же большое количество спортсменов выполнивших взрослые и юношеские спортивные разряды.
33 отзыва
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 7 летОтзывов: 170Стаж не указанОтзывов: 170
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Стаж 12 летОтзывов: 193Стаж не указанОтзывов: 193
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