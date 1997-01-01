Гриднева Анастасия Владимировна

Адреса
Показать адреса на карте
Плавание в школе «Лидер»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Машинистов, 50
- +7 (4212) 614-005
- +7 (914) 771-47-96
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Неоднократный победитель и призер Чемпионата Хабаровского края и Дальнего Востока по плаванию.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
2 отзыва
-
Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
-
Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
-
Стаж 7 летОтзывов: 170Стаж не указанОтзывов: 170
-
Стаж 12 летОтзывов: 193Стаж не указанОтзывов: 193
Загрузка комментариев...