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Гриднева Анастасия Владимировна

Гриднева Анастасия Владимировна

7.8 Рейтинг
2 Отзывов
Плавание
Стаж 5 лет
Адреса
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Плавание в школе «Лидер»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Машинистов, 50
  • +7 (4212) 614-005
  • +7 (914) 771-47-96
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Неоднократный победитель и призер Чемпионата Хабаровского края и Дальнего Востока по плаванию.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
2 отзыва

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