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Губкина Евгения

Губкина Евгения

7.5 Рейтинг
1 Отзывов
Творчество, Раннее развитие
Стаж не указан
Адреса
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Курс "Бэби-песок" в Бэби-клубе:
Хабаровск, Индустриальный, пер. Фабричный, 2А
  • +7 (914) 544-44-08
  • +7 (4212) 774-408
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский Государственный педагогический университет

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Хабаровский детский развивающий центр, педагог-психолог

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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