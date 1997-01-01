Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Гурушкина Наталья Владимировна

Гурушкина Наталья Владимировна

7.4 Рейтинг
0 Отзывов
Фортепиано, Музыка
Стаж 8 лет
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Программа "Фортепиано" в ДМХШ "Тополек":
Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 21
  • +7 (4212) 223-266
Программа "Струнные инструменты" в ДМХШ "Тополек":
Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 21
  • +7 (4212) 223-266
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее профессиональное

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Благодарность Управления культуры.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели