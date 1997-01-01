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Гуторова Елена Геннадьевна

Гуторова Елена Геннадьевна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Информатика, Дизайн
Стаж 14 лет
Адреса
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Школа «Зодчий» в ДЮЦ «Техноспектр»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
  • +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь
  • +7 (4212) 585-297 , методический отдел
Школа дизайна «Вектор» в ДЮЦ «Техноспектр»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
  • +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь
  • +7 (4212) 585-297 , методический отдел
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее профессиональное.

Курсы повышения квалификации

  • 2016 г. -  КГБОУ ДПО ХК ИРО по теме: «Современные подходы организации и развития техносферы в дополнительном образовании детей», 72 часа.  
  • 2018 г. – ПК, Центр дополнительного образования Автономной некоммерческой организации «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» АНО ДВИСОР, по программе: «Работа преподавателя в системе дистанционного обучения Mooble»,

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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