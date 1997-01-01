Гуторова Елена Геннадьевна
Педагог дополнительного образования. Реализуемые программы - "Архитектура и ландшафтный дизайн", "Основы графического дизайна".
Адреса
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Школа «Зодчий» в ДЮЦ «Техноспектр»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь
- +7 (4212) 585-297 , методический отдел
Школа дизайна «Вектор» в ДЮЦ «Техноспектр»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь
- +7 (4212) 585-297 , методический отдел
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее профессиональное.
Курсы повышения квалификации
- 2016 г. - КГБОУ ДПО ХК ИРО по теме: «Современные подходы организации и развития техносферы в дополнительном образовании детей», 72 часа.
- 2018 г. – ПК, Центр дополнительного образования Автономной некоммерческой организации «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» АНО ДВИСОР, по программе: «Работа преподавателя в системе дистанционного обучения Mooble»,
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 30 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 18 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 10 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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