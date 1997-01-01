Хакбердиев Шухрат Раимбердиевич

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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ТИФК им. С. Рахимова.
- Уральский институт повышения квалификации и переподготовки.
Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
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Титулованные ученики
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0 отзывов
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Стаж 5 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 17 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 6 летОтзывов: 13Стаж не указанОтзывов: 13
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Стаж 7 летОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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