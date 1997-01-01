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Хакбердиев Шухрат Раимбердиевич

Хакбердиев Шухрат Раимбердиевич

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Футбол
Стаж 25 лет
Адреса
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Футбольная академия «Искра»:
Хабаровск, ул. 65-летия Победы, 21
  • +7 (909) 854-52-62
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ТИФК им. С. Рахимова.
  • Уральский институт повышения квалификации и переподготовки.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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