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Хлебус Евгений Владимирович

Хлебус Евгений Владимирович

10.0 Рейтинг
42 Отзывов
Спорт, Плавание
Стаж 16 лет
Адреса
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Плавание в закрытом бассейне "СКА":
Хабаровск, Центральный, ул. Шевченко, 18
  • +7 (4212) 910-372
  • +7 (4212) 910-277
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер спорта России

Образование

  • Дальневосточная академия физической культуры, специалист по физической культуре и спорту, 2003 г. окончания.

Курсы повышения квалификации

  • Курсы повышения квалификации в Хабаровском краевом институте развития образования, 2010 г.

Участие в соревнованиях

  • Участвует в международных соревнованиях среди ветеранов по плаванию.
  • В 2006 году занял 6 место на чемпионате мира в г. Сан-Франциско, чемпион Европы 2007 года г. Крань (Словения).
  • В 2009 году на чемпионате Европы в г. Кадис (Испания) выиграл золотую и серебряную медали.
  • В 2014 году на чемпионате мира занял 4 место в г. Монреаль (Канада).

Опыт работы

  • Работает в спортивной школе (олимпийского резерва, комплексной) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск) тренер по плаванию.

Титулованные ученики

  • Подготовил: 3 - МС; 12 - КМС, а так же большое количество спортсменов выполнивших взрослые и юношеские спортивные разряды.
42 отзыва

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