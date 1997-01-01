Хлебус Евгений Владимирович

В 2015 году подтвердил высшую категорию. С 2016 года спортивная школа перешла на спортивную подготовку, в связи с этим категория отменена. Его спортсмены входят в состав сборной команды Хабаровского края. Выступают на чемпионатах и первенствах Дальневосточного Федерального округа, чемпионатах и первенствах России не говоря о краевых и муниципальных соревнованиях. Есть победители и призеры зональных, краевых соревнований. Финалисты чемпионатов и первенств России. За отличия в выполнении трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу в филиале ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск) приказом Министра Обороны Российской Федерации, Евгений Владимирович награжден медалью «За трудовую доблесть» в 2016 году.