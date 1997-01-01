Хлебус Евгений Владимирович
В 2015 году подтвердил высшую категорию. С 2016 года спортивная школа перешла на спортивную подготовку, в связи с этим категория отменена. Его спортсмены входят в состав сборной команды Хабаровского края. Выступают на чемпионатах и первенствах Дальневосточного Федерального округа, чемпионатах и первенствах России не говоря о краевых и муниципальных соревнованиях. Есть победители и призеры зональных, краевых соревнований. Финалисты чемпионатов и первенств России. За отличия в выполнении трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу в филиале ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск) приказом Министра Обороны Российской Федерации, Евгений Владимирович награжден медалью «За трудовую доблесть» в 2016 году.
Адреса
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Плавание в закрытом бассейне "СКА":
Хабаровск, Центральный, ул. Шевченко, 18
- +7 (4212) 910-372
- +7 (4212) 910-277
Информация о преподавателе
Звание
- Мастер спорта России
Образование
- Дальневосточная академия физической культуры, специалист по физической культуре и спорту, 2003 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
- Курсы повышения квалификации в Хабаровском краевом институте развития образования, 2010 г.
Участие в соревнованиях
- Участвует в международных соревнованиях среди ветеранов по плаванию.
- В 2006 году занял 6 место на чемпионате мира в г. Сан-Франциско, чемпион Европы 2007 года г. Крань (Словения).
- В 2009 году на чемпионате Европы в г. Кадис (Испания) выиграл золотую и серебряную медали.
- В 2014 году на чемпионате мира занял 4 место в г. Монреаль (Канада).
Опыт работы
- Работает в спортивной школе (олимпийского резерва, комплексной) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск) тренер по плаванию.
Титулованные ученики
- Подготовил: 3 - МС; 12 - КМС, а так же большое количество спортсменов выполнивших взрослые и юношеские спортивные разряды.
42 отзыва
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 7 летОтзывов: 170Стаж не указанОтзывов: 170
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Стаж 12 летОтзывов: 193Стаж не указанОтзывов: 193
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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