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Хоничева Людмила Леонидовна

Хоничева Людмила Леонидовна

9.0 Рейтинг
3 Отзывов
Творчество, ИЗО
Стаж 38 лет
Адреса
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"ИЗО - ключ к познанию мира" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987 , вахта
  • +7 (4212) 389-622 , директор
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее.Хабаровский политехнический институт,1980г. Специальность - «Архитектура»

Курсы повышения квалификации

  • 014г. ХК ИРО «Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования» 116ч
  • 2014г. ДВГГУ «Методика организации процесса творческого поиска композиции в работе над скульпт урой» 72 часа
  • 2016г., Учебный центр «Профессионал», «Проектирование и разработка индивидуального образовательного маршрута обучающегося при получении дополнительного образования как способ повышения качества образовательной деятельности», 36 часов

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Общий: 35 лет
  • Педагогический: 31 год
  • В ДЮЦ "Восхождение" : 28 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
3 отзыва

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