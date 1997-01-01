Хоничева Людмила Леонидовна
Педагог дополнительного образования, «Махаон»
Адреса
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"ИЗО - ключ к познанию мира" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее.Хабаровский политехнический институт,1980г. Специальность - «Архитектура»
Курсы повышения квалификации
- 014г. ХК ИРО «Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования» 116ч
- 2014г. ДВГГУ «Методика организации процесса творческого поиска композиции в работе над скульпт урой» 72 часа
- 2016г., Учебный центр «Профессионал», «Проектирование и разработка индивидуального образовательного маршрута обучающегося при получении дополнительного образования как способ повышения качества образовательной деятельности», 36 часов
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Общий: 35 лет
- Педагогический: 31 год
- В ДЮЦ "Восхождение" : 28 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
3 отзыва
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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