Ильина Тамара Владимировна

Адреса
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Секция "Карусель" в ДЮЦ "Импульс":
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
- +7 (4212) 333-848
- +7 (914) 180-47-22
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ДВГГУ, педагог по физической культуре, магистр педагогического образования (ученая степень), 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
- Повышение квалификации по программе педагогика и психология дошкольного образования, Интехно, 2014 г.
- Повышение квалификации по программе организация деятельности педагога дополнительного образования в современных условиях, Центр подготовки педагогов к аттестации и Методического центра внедрения и реализации ФГОС, 2017 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 7 летОтзывов: 170Стаж не указанОтзывов: 170
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Стаж 12 летОтзывов: 193Стаж не указанОтзывов: 193
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