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Ильина Тамара Владимировна

Ильина Тамара Владимировна

8.5 Рейтинг
1 Отзывов
Спорт, Плавание
Стаж 10 лет
Адреса
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Секция "Карусель" в ДЮЦ "Импульс":
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
  • +7 (4212) 333-848
  • +7 (914) 180-47-22
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ДВГГУ, педагог по физической культуре, магистр педагогического образования (ученая степень), 2010 г. окончания

Курсы повышения квалификации

  • Повышение квалификации по программе педагогика и психология дошкольного образования, Интехно, 2014 г.
  • Повышение квалификации по программе организация деятельности педагога дополнительного образования в современных условиях, Центр подготовки педагогов к аттестации и Методического центра внедрения и реализации ФГОС, 2017 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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