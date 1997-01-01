Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Ищак Анна Васильевна

Ищак Анна Васильевна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка
Стаж 20 лет
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Музыкальная теория в ДМШ №4:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
  • +7 (4212) 483-542
"Первые шаги в импровизации" в ДМШ №4:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
  • +7 (4212) 483-542
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ХККИ (среднее профес)теоретичес кие предметы
  • БГПИ (высш.), олигофренопедагог ика

Курсы повышения квалификации

  • 2015 ХККИ, 72 ч
  • 2016 г. ФГБОУ ВО ТОГУ 16 ч.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели