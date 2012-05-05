Иванина Софья Александровна

Адреса
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Секция Капоэйры:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 94
Секция Капоэйры:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Горького, 2Г
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Магистрант Дальневосточной Академии Физической культуры и Спорта (Профессиональное образование в области ФКиС), ХГАЭП, 2014г. окончания
Курсы повышения квалификации
- НОУ ДПО «Институт дистанционного повышения квалификации», Практическая педагогика образования и воспитательной работы, 2015г.
- ФГБОУ ВО ТОГУ, Совершенствование физкультурного образования школьников в условиях реализации ФГОС ОО, 2017г.
Участие в соревнованиях
- май 2012г. - 5ый международный московский семинар по капоэйре и аттестация группы Cordão de Ouro Capoeira Cangaço
- сентябрь 2012г. – 1ый семинар и аттестация группы Cordão de Ouro Capoeira Cangaço в г.Хабаровске
- май 2013г. – 2ой семинар и аттестация группы Cordão de Ouro Capoeira Cangaço в г.Хабаровске
- май 2014г. – 3ий семинар и аттестация группы Cordão de Ouro Capoeira Cangaço в г.Хабаровске
- май 2015г. – 8ой международный московский семинар по капоэйре и аттестация группы Cordão de Ouro Capoeira Cangaço
- апрель 2016г. – 4ый хабаровский и первый дальневосточный семинар и аттестация группы Cordão de Ouro Capoeira Cangaço
- сентябрь 2016г. – всероссийский семинар по капоэйре группы Cordão de Ouro в г. Екатеринбург
- апрель 2017г. – 2ой семинар и аттестация группы Cordão de Ouro Capoeira Cangaço в г.Уссурийск
Опыт работы
- с 2010 по 2016г.- КДЦ «Созвездие» - воспитатель педагогического отряда, старший воспитатель, педагог дополнительного образования (дети 7 – 17 лет)
- с октября 2014г.- ФК «Наутилус» - фитнес-тренер (дети 1-16 лет и взрослые)
- с 2015г. Cordão de Ouro Capoeira Cangaço - тренер (дети от 3 лет и взрослые)
- с октября 2016г. - МАДОУ №9 - инструктор по ФК (дети 3-6 лет)
Титулованные ученики
- Нет информации
27 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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