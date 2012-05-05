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Иванина Софья Александровна

Иванина Софья Александровна

9.3 Рейтинг
27 Отзывов
Спорт, Танцы
Стаж 6 лет
Адреса
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Секция Капоэйры:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 94
Секция Капоэйры:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Горького, 2Г
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Магистрант Дальневосточной Академии Физической культуры и Спорта (Профессиональное образование в области ФКиС), ХГАЭП, 2014г. окончания

Курсы повышения квалификации

  • НОУ ДПО «Институт дистанционного повышения квалификации», Практическая педагогика образования и воспитательной работы, 2015г.
  • ФГБОУ ВО ТОГУ, Совершенствование физкультурного образования школьников в условиях реализации ФГОС ОО, 2017г.

Участие в соревнованиях

  • май 2012г. - 5ый  международный московский семинар по капоэйре и аттестация группы Cordão de Ouro Capoeira Cangaço
  • сентябрь 2012г. – 1ый семинар и аттестация группы Cordão de Ouro Capoeira Cangaço в г.Хабаровске
  • май 2013г. – 2ой  семинар и аттестация группы Cordão de Ouro Capoeira Cangaço в г.Хабаровске
  • май 2014г. – 3ий  семинар и аттестация группы Cordão de Ouro Capoeira Cangaço в г.Хабаровске
  • май 2015г. – 8ой  международный московский семинар по капоэйре и аттестация группы Cordão de Ouro Capoeira Cangaço
  • апрель 2016г. – 4ый хабаровский и первый дальневосточный семинар и аттестация группы Cordão de Ouro Capoeira Cangaço
  • сентябрь 2016г. – всероссийский семинар по капоэйре группы Cordão de Ouro в г. Екатеринбург
  • апрель 2017г. – 2ой  семинар и аттестация группы Cordão de Ouro Capoeira Cangaço в г.Уссурийск

Опыт работы

  • с 2010 по 2016г.- КДЦ «Созвездие» - воспитатель педагогического отряда, старший воспитатель, педагог дополнительного образования (дети 7 – 17 лет)
  • с октября 2014г.- ФК «Наутилус» - фитнес-тренер (дети 1-16 лет и взрослые)
  • с 2015г. Cordão de Ouro Capoeira Cangaço - тренер (дети от 3 лет и взрослые)
  • с октября 2016г. - МАДОУ №9 - инструктор по ФК (дети 3-6 лет)

Титулованные ученики

  • Нет информации
27 отзывов

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