Иванова Людмила Алексеевна

Адреса
Показать адреса на карте
Секция "Туризм – как хобби" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее.Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1979г. Специальность – «Автоматика, телемеханика и связь» , квалификация « Инженер путей и сообщения»
- Сибирский институт непрерывного дополнительного образования, 201 5 г. Программа – «Теория обучения и воспитания для педагогов учреждений дополнительного образования»
Курсы повышения квалификации
- 2010г. ХК ИРО «Психолого - пед. основы повышения качества ДОД», 156ч
- 2014г. ХК ИРО «Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения федеральных государственных образ овательных стандартов общего образования» 132ч.
- 2016 г. Учебный центр «Профессионал», «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности», 72 часа
Участие в соревнованиях
- «Почётная грамота МО РФ» 2001г.
- «Почётный работник общего образования»,
- «Первая судейская категория по туризму»
Опыт работы
- Общий: 36 лет
- Педагогический: 7 лет
- В ДЮЦ "Восхождение" : 16 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
-
Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж 12 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
Загрузка комментариев...