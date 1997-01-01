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Иванова Людмила Алексеевна

Иванова Людмила Алексеевна

8.5 Рейтинг
0 Отзывов
Туризм
Стаж 39 лет
Адреса
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Секция "Туризм – как хобби" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987 , вахта
  • +7 (4212) 389-622 , директор
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее.Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1979г. Специальность – «Автоматика, телемеханика и связь» , квалификация « Инженер путей и сообщения»
  • Сибирский институт непрерывного дополнительного образования, 201 5 г. Программа – «Теория обучения и воспитания для педагогов учреждений дополнительного образования»

Курсы повышения квалификации

  • 2010г. ХК ИРО «Психолого - пед. основы повышения качества ДОД», 156ч
  • 2014г. ХК ИРО «Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения федеральных государственных образ овательных стандартов общего образования» 132ч.
  • 2016 г. Учебный центр «Профессионал», «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности», 72 часа

Участие в соревнованиях

  • «Почётная грамота МО РФ» 2001г.
  • «Почётный работник общего образования»,
  • «Первая судейская категория по туризму»

Опыт работы

  • Общий: 36 лет
  • Педагогический: 7 лет
  • В ДЮЦ "Восхождение" : 16 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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