Иванова Юлия
Программист разработчик. В профессиональной деятельности использует C#, VBA, HTML5 и SQL.
Адреса
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Школа программирования KIBERone:
Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 4
- +7 (4212) 625-621
- +7 (914) 200-27-21
Школа программирования KIBERone:
Хабаровск, Центральный, ул. Ким Ю Чена, 34
- +7 (914) 200-27-21
- +7 (4212) 625-621
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Дальневосточный государственный университет путей сообщения (информационные системы и технологии), бакалавриат и магистратура.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 7 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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