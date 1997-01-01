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Иванова Юлия

Иванова Юлия

6.5 Рейтинг
0 Отзывов
Программирование
Стаж не указан
Адреса
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Школа программирования KIBERone:
Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 4
  • +7 (4212) 625-621
  • +7 (914) 200-27-21
Школа программирования KIBERone:
Хабаровск, Центральный, ул. Ким Ю Чена, 34
  • +7 (914) 200-27-21
  • +7 (4212) 625-621
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Дальневосточный государственный университет путей сообщения (информационные системы и технологии), бакалавриат и магистратура. 

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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