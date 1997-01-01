Ивасенко Анастасия Владимировна

Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Китайский язык для детей от 12 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 12
- +7 (4212) 466-700
- +7 (914) 425-71-96
Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Кировский, ул. Тихоокеанская, 58
- +7 (4212) 466-700
- +7 (914) 425-71-96
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ДВГГУ, факультет восточных языков, кафедра китайского и английского языка (2011г. – 2015г) Qindao Technological University Qindao College (2012г. Июль- Август).
Курсы повышения квалификации
- Языковые курсы китайского языка Shandong University of Finance and Economics(2013г. – 2014г). Языковые курсы китайского языка
Участие в соревнованиях
- Сертификат HSK на четвертый уровень 2014 г. Диплом I степени в олимпиаде по китайскому языку в г. Комсомольск-на-Амуре 2015 г. Диплом I степени за доклад на 63 студенческой научно-практической конференции 2015г.
Опыт работы
- Переводчик на индивидуальных деловых переговорах между представителями деловых кругов Хабаровского края и провинции Цзилинь (2015г. Май) .ДВГГУ Преподаватель китайского языка (2014г. -2015г) .ДВГНБ Переводчик-сопровождающий при делегации Харбинской национальной библиотеки (2014г. Сентябрь) .
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
-
Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж 17 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
Загрузка комментариев...