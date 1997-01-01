Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Ивасенко Анастасия Владимировна

Ивасенко Анастасия Владимировна

8.3 Рейтинг
0 Отзывов
Английский язык, Китайский язык
Стаж 6 лет
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Китайский язык для детей от 12 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 12
  • +7 (4212) 466-700
  • +7 (914) 425-71-96
 Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Кировский, ул. Тихоокеанская, 58
  • +7 (4212) 466-700
  • +7 (914) 425-71-96
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ДВГГУ, факультет восточных языков, кафедра китайского и английского языка (2011г. – 2015г) Qindao Technological University Qindao College (2012г. Июль- Август).

Курсы повышения квалификации

  • Языковые курсы китайского языка Shandong University of Finance and Economics(2013г. – 2014г). Языковые курсы китайского языка

Участие в соревнованиях

  • Сертификат HSK на четвертый уровень 2014 г. Диплом I степени в олимпиаде по китайскому языку в г. Комсомольск-на-Амуре 2015 г. Диплом I степени за доклад на 63 студенческой научно-практической конференции 2015г.

Опыт работы

  • Переводчик на индивидуальных деловых переговорах между представителями деловых кругов Хабаровского края и провинции Цзилинь (2015г. Май) .ДВГГУ Преподаватель китайского языка (2014г. -2015г) .ДВГНБ Переводчик-сопровождающий при делегации Харбинской национальной библиотеки (2014г. Сентябрь) .

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели