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Кабанченко Валерий Сергеевич

Кабанченко Валерий Сергеевич

7.5 Рейтинг
2 Отзывов
Танцы
Стаж не указан
Адреса
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Спортивные бальные танцы в клубе "Аэлита":
Хабаровск, Кировский, ул. Джамбула, 9
  • +7 (4212) 562-145
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Чемпион дальнего востока по европейской программе.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
2 отзыва

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