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Качанова Дарья Александровна

Качанова Дарья Александровна

6.1 Рейтинг
0 Отзывов
Спорт, Хореография
Стаж 2 года
Адреса
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Секция «Чирлидинг» в «СК на Молодежной»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Горького, 2Г
  • +7 (4212) 202-280
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

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0 отзывов

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