Качанова Дарья Александровна
Основной участник группы поддержки футбольного клуба СКА-Хабаровск, 10 лет занималась в образцовом ансамбле «Экспрессия».
Адреса
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Секция «Чирлидинг» в «СК на Молодежной»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Горького, 2Г
- +7 (4212) 202-280
Информация о преподавателе
Звание
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
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Титулованные ученики
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0 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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