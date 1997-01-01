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Кафарова Галина Владимировна

Кафарова Галина Владимировна

7.9 Рейтинг
50 Отзывов
Спорт, Карате
Стаж не указан
Адреса
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Секция карате в киокусинкай карате-до:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Краснофлотская, 3
Секция карате в киокусинкай карате-до:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Малиновского, 19
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Бронзовый призер Первенства Мира.
  • Двукратный победитель Первенства ДФО.
  • Бронзовый призер Чемпионата Москвы.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
50 отзывов

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