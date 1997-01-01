Кафарова Галина Владимировна

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Секция карате в киокусинкай карате-до:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Краснофлотская, 3
Секция карате в киокусинкай карате-до:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Малиновского, 19
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Бронзовый призер Первенства Мира.
- Двукратный победитель Первенства ДФО.
- Бронзовый призер Чемпионата Москвы.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
50 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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