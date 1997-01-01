Калашникова Екатерина Николаевна

Педагог дополнительного образования, первая квалификационная категория по должности «педагог дополнительного образования», спортивный судья первой квалификационной категории. Награждена Дипломом МИнистерства образования и науки РФ, РШФ по
Адреса
Показать адреса на карте
«Шахматы детям» в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
«Шахматы-гимнастика ума» в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее, ХГПИ по специальности "физкультура".
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
-
Стаж 42 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
-
Стаж 12 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
-
Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
-
Стаж 7 летОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
Загрузка комментариев...