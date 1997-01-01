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Калашникова Наталья Михайловна

Калашникова Наталья Михайловна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Фортепиано, Музыка
Стаж 38 лет
Адреса
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Секция "Музыкальный инструмент" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровское училище искусств (преподаватель ДМШ, концертмейстер)
  • Хабаровский государственный институт культуры (культпросвет работник, руководитель самодеятельного академического хора)

Курсы повышения квалификации

  • 2006 апрель(№24) УМЦ КНОТОК (преподавание фортепиано)
  • 2014, февраль КГБОУ СПО ХККИ (инновационные методы преподавания фортепиано)
  • 2014, июнь (№244) ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки работников искусства, культуры» (театральная студия)

Участие в соревнованиях

  • Лауреат Городского конкурса «Профессия наша дерзанье и поиск, горенье и творчество – все для людей» в номинации «Лучший педагог дополнительного образования детей» (2014).

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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