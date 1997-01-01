Калашникова Светлана

Занимается стилем Contemporary с сентября 2007 г. Стаж преподавания с 2017 года. В 2017 г. ставила постановки группе «Импульс» для участия в конкурсах. Мастер классы у: Алиса Панченко, NOA ZUK, Jason Jacobs Adams, Mikko Lampinen, Баина Басанова, Ира Кононова, Митя Стаев, Олег Клевакин