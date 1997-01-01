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Карпинский Кирилл Александрович

Карпинский Кирилл Александрович

6.1 Рейтинг
0 Отзывов
Шахматы
Стаж 3 года
Адреса
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Городской шахматный клуб "Новый Гамбит":
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Салтыкова-Щедрина, 83
  • +7 (4212) 932-796
Городской шахматный клуб "Новый Гамбит":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Шатова, 2/1
  • +7 (4212) 932-796
Информация о преподавателе

Звание

  • КМС по шахматам

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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