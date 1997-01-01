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Кавецкая Марина Васильевна

Кавецкая Марина Васильевна

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Спорт, Лыжи
Стаж 18 лет
Адреса
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Секция "Лыжные гонки" в ДЮСШ "Лидер":
Хабаровск, Центральный, ул. Запарина, 87
  • +7 (4212) 912-091
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер спорта СССР

Образование

  • Высшее образование по специальности "педагог по физической культуре"

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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