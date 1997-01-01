Киселёв Григорий Николаевич

Адреса
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Картинг в ДЮЦ "Техноспектр":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
- +7 (4212) 585-297 , методический кабинет
- +7 (924) 319-23-17 , тренер
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Среднее профессиональное
Курсы повышения квалификации
- Проходит обучение в ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое Образование» по программе «Педагогическое образование. Педагог дополнительного образования», 252 часа (2018 г.)
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
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