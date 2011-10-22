Кияткина Лилия Ивановна
Педагог дополнительного образования.Первая помощь при ДТП.
Адреса
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Подготовка водителей категории В в ДЮЦ "Импульс":
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
- +7 (4212) 333-848
- +7 (914) 180-47-22
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее, Хабаровский государственный педагогический институт, 1963, специальность «биология и основы сельского хозяйства», квалификация и звание учитель средней школы Хабаровское медицинское училище Медицинская сестра для детских яслей, 1957
Курсы повышения квалификации
- ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Курсы повышения квалификации «Предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств», 10-22.10.2011, 72 часа. КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Курсы повышения квалификации «Предсменные, предрейсовые и послесменные , послерейсовые медицинские осмотры», 15.10.2016, 36 часов.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- 58 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 11 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 14 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 21 годОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 9 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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