Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Кияткина Лилия Ивановна

Кияткина Лилия Ивановна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Подготовка водителей
Стаж 59 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Подготовка водителей категории В в ДЮЦ "Импульс":
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
  • +7 (4212) 333-848
  • +7 (914) 180-47-22
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее, Хабаровский государственный педагогический институт, 1963, специальность «биология и основы сельского хозяйства», квалификация и звание учитель средней школы Хабаровское медицинское училище Медицинская сестра для детских яслей, 1957

Курсы повышения квалификации

  • ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Курсы повышения квалификации «Предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств», 10-22.10.2011, 72 часа. КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Курсы повышения квалификации «Предсменные, предрейсовые и послесменные , послерейсовые медицинские осмотры», 15.10.2016, 36 часов.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • 58 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели