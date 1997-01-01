Кочегарова Елена Владимировна
Инструктор детского туризма, стаж работы с детьми более 15 лет, в туризме и альпинизме с 2000 года.
Адреса
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Школа путешественников "Детки в кругосветке":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Герасимова, 32
- +7 (962) 679-22-99
Информация о преподавателе
Звание
- КМС по альпинизму
Образование
- Высшее педагогическое.
Курсы повышения квалификации
- Инструктор детского туризма.
- Руководитель водного, горного, пешего, спелеопохода.
- Курсы первой медицинской помощи.
Участие в соревнованиях
- Неоднократный призёр города и края по туризму.
- Призёр и победитель скалолазных соревнований на естественном рельефе.
- Многократный победитель мультиспортивных стартов "МУЛЬТИГРИНАЯ Гонка".
- Участвовала и руководила спортивными походами на территории нашего края, в Приморье, Забайкалье, на Алтае.
- Начиная с 2003 года более 70 раз становилась призёром и победителем ледолазных соревнований самого разного уровня.
- Многократный чемпион города, Хабаровского края, Приморского края.
- Неоднократный призёр и чемпион ДФО.
- Призёр и победитель этапа кубка России по ледолазанию в Находке.
- Призёр и победитель этапа кубка России по ледолазанию в Находке.
- Три сезона выступала на этапах Кубка мира, неоднократно входя в мировую десятку, в 2019 г. показав на корейском этапе 5 результат
Опыт работы
- ХРОО "Хабаровская краевая федерация альпинизма".
- АНО "Центр социальной адаптации молодежи "Грань".
- Спортивно-туристский клуб "Тигрис".
- Городской детский эколого-биологический центр.
- Городской эстетический центр.
Титулованные ученики
- Призеры и победители фестиваля "Осенний ДРАЙв" и "Весенний ДРАЙв" по драйтулингу (альпинизм), г. Хабаровск
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Стаж 39 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 21 годОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 12 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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