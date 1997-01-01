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Кочегарова Елена Владимировна

Кочегарова Елена Владимировна

9.0 Рейтинг
0 Отзывов
Спортивное ориентирование, Туризм, Общая физическая подготовка
Стаж 15 лет
Адреса
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Школа путешественников "Детки в кругосветке":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Герасимова, 32
  • +7 (962) 679-22-99
Информация о преподавателе

Звание

  • КМС по альпинизму

Образование

  • Высшее педагогическое.

Курсы повышения квалификации

  • Инструктор детского туризма.
  • Руководитель водного, горного, пешего, спелеопохода.
  • Курсы первой медицинской помощи.

Участие в соревнованиях

  • Неоднократный призёр города и края по туризму.
  • Призёр и победитель скалолазных соревнований на естественном рельефе.
  • Многократный победитель мультиспортивных стартов "МУЛЬТИГРИНАЯ Гонка". 
  • Участвовала и руководила спортивными походами на территории нашего края, в Приморье, Забайкалье, на Алтае.
  • Начиная с 2003 года более 70 раз становилась призёром и победителем ледолазных соревнований самого разного уровня.
  • Многократный чемпион города, Хабаровского края, Приморского края.
  • Неоднократный призёр и чемпион ДФО.
  • Призёр и победитель этапа кубка России по ледолазанию в Находке.
  • Призёр и победитель этапа кубка России по ледолазанию в Находке.
  • Три сезона выступала на этапах Кубка мира, неоднократно входя в мировую десятку, в 2019 г. показав на корейском этапе 5 результат

Опыт работы

  • ХРОО "Хабаровская краевая федерация альпинизма".
  • АНО "Центр социальной адаптации молодежи "Грань".
  • Спортивно-туристский клуб "Тигрис".
  • Городской детский эколого-биологический центр.
  • Городской эстетический центр.

Титулованные ученики

  • Призеры и победители фестиваля "Осенний ДРАЙв" и "Весенний ДРАЙв" по драйтулингу (альпинизм), г. Хабаровск
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