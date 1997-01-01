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Кожан Анна Сергеевна

Кожан Анна Сергеевна

8.5 Рейтинг
4 Отзывов
Музыка, Флейта
Стаж 13 лет
Адреса
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"Духовые и ударные инструменты" в ДМХШ "Тополек":
Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 21
  • +7 (4212) 223-266
Инструментальное исполнительство в ДМХШ "Тополек":
Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 21
  • +7 (4212) 223-266
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее профессиональное

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Благодарность Управления культуры
  • Почётная грамота Мэра г.Хабаровска.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
4 отзыва

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