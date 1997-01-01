Колпаков Игорь Юрьевич
4 дан стаж 20 лет. главный тренер сборной Хабаровского края. Воспитал призеров Европы, победителей Кубков Мира и Европы, Чемпионов России и ДФО.
Адреса
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Секция "Таэквондо" в Союзе таэвондо:
Хабаровск, Центральный, пер. Ростовский, 5
- +7 (4212) 237-121
- +7 (914) 777-25-58
Информация о преподавателе
Звание
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
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Титулованные ученики
- Нет информации
9 отзывов
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Стаж 18 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 28 летОтзывов: 12Стаж не указанОтзывов: 12
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Стаж 3 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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