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Колпаков Игорь Юрьевич

Колпаков Игорь Юрьевич

7.6 Рейтинг
9 Отзывов
Таекван-до
Стаж 23 года
Адреса
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Секция "Таэквондо" в Союзе таэвондо:
Хабаровск, Центральный, пер. Ростовский, 5
  • +7 (4212) 237-121
  • +7 (914) 777-25-58
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

  • Нет информации
9 отзывов

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