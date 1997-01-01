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Кондрашкин Иван Викторович

Кондрашкин Иван Викторович

8.1 Рейтинг
10 Отзывов
Командные виды спорта, Хоккей с мячом
Стаж 10 лет
Адреса
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Хоккей с мячом в арене «Ерофей»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83
  • +7 (4212) 456-797
  • +7 (4212) 611-414
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее ДВГАФК

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
10 отзывов

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