Коновалова Эльвира Павловна
Преподаватель по классу фортепиано
Адреса
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Программа "Фортепиано" в ДМХШ "Тополек":
Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 21
- +7 (4212) 223-266
Программа "Струнные инструменты" в ДМХШ "Тополек":
Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 21
- +7 (4212) 223-266
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Среднее профессиональное
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Благодарность Управления культуры
- Почётная грамота Управления культуры
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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