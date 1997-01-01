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Коновалова Эльвира Павловна

Коновалова Эльвира Павловна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Фортепиано, Музыка
Стаж 33 года
Адреса
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Программа "Фортепиано" в ДМХШ "Тополек":
Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 21
  • +7 (4212) 223-266
Программа "Струнные инструменты" в ДМХШ "Тополек":
Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 21
  • +7 (4212) 223-266
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Среднее профессиональное

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Благодарность Управления культуры
  • Почётная грамота Управления культуры

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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