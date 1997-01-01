Копейкина Римма Петровна

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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Кызыльское училище искусств,1971г. Диплом Ч № 864551 Специальность: аккордеон
- Квалификация: Руководитель оркестра, преподаватель ДМШ Хабаровский государственный институт культуры, 1975г. Диплом А-1 № 643956 Специальность: Культурно- просветительная работа
Курсы повышения квалификации
- Удостоверение № 3 УМЦ КНОТОК, 2008 г.
- Удостоверение № 6 о повышении квалификации в ГБОУ ВПО ХГИИиК, 2013 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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