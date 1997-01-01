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Копейкина Римма Петровна

Копейкина Римма Петровна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Аккордеон
Стаж 47 лет
Адреса
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Отделение "Аккордеон" в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
  • +7 (4212) 261-609
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Кызыльское училище искусств,1971г. Диплом Ч № 864551 Специальность: аккордеон
  • Квалификация: Руководитель оркестра, преподаватель ДМШ Хабаровский государственный институт культуры, 1975г. Диплом А-1 № 643956 Специальность: Культурно- просветительная работа

Курсы повышения квалификации

  • Удостоверение № 3 УМЦ КНОТОК, 2008 г.
  • Удостоверение № 6 о повышении квалификации в ГБОУ ВПО ХГИИиК, 2013 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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