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Копытенкова Дарья Сергеевна

Копытенкова Дарья Сергеевна

6.0 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж не указан
Адреса
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Дэнс Микс в студии «Терпсихора»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воронежская, 38А
  • +7 (4212) 202-075
Pole kids в студии «Терпсихора»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воронежская, 38А
  • +7 (4212) 202-075
Информация о преподавателе

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

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