Копытенкова Дарья Сергеевна

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Дэнс Микс в студии «Терпсихора»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воронежская, 38А
- +7 (4212) 202-075
Pole kids в студии «Терпсихора»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воронежская, 38А
- +7 (4212) 202-075
Информация о преподавателе
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
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Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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