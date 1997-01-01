Корниленко Андрей Евгеньевич
Педагог дополнительного образования студии "Основы обучения цвету". Руководитель образцового коллектива. Воспитанники студии - многочисленные победители, призеры и лауреаты конкурсов различных уровней.
Адреса
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Изобразительное искусство в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе
Звание
- Педагог первой категории
Образование
- 1999г. - Высшее педагогическое «Учитель изобразительного искусства и черчения, руководитель кружка ДПИ»
Курсы повышения квалификации
- 2014г. - курсы повышения квалификации
- 2016г. - курсы повышения квалификации "Менеджер в образовании"
Участие в соревнованиях
- Призер многочисленных конкурсов
Опыт работы
- 12 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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