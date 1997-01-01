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Корниленко Андрей Евгеньевич

Корниленко Андрей Евгеньевич

8.5 Рейтинг
1 Отзывов
Творчество, ИЗО
Стаж 29 лет
Адреса
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Изобразительное искусство в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
  • +7 (4212) 510-806
  • +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе

Звание

  • Педагог первой категории

Образование

  • 1999г. - Высшее педагогическое «Учитель изобразительного искусства и черчения, руководитель кружка ДПИ»

Курсы повышения квалификации

  • 2014г. - курсы повышения квалификации
  • 2016г. - курсы повышения квалификации "Менеджер в образовании"

Участие в соревнованиях

  • Призер многочисленных конкурсов

Опыт работы

  • 12 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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