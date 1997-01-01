Король Светлана Анатольевна

Адреса
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Подготовка к школе в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровский педагогический университет, 1995 г.
Курсы повышения квалификации
- Интернациональные летние курсы г. Фрайбург, Германия, 1994 г.
- Курсы повышения квалификации, ХГПУ, Гете Институт, Россия/Германия, 2005-2007 гг.
- Участие в семинаре по актуальным проблемам современного немецкого языка и методике его преподавания, ДВГГУ (лекторы ДААД и Фонда им. О. Боша (Германия), 2007 г.
- Организатор игрового конкурса «British Bulldog” 2012-2013 г., 2013-2014 г.
- Курсы повышения квалификации по теме «Проектирование образовательного процесса в соответствии с ФГОС начального общего образования: школьный предмет «иностранный язык», 2013 г.
- Курсы повышения квалификации по теме «Современные образовательные технологии и актуальные проблемы иноязычного образования в условиях реализации требований федерального государственного образовательного стандарта», 2014 г.
- Обучение по программе тренинга «УМК First Friends (2nd edition) издательства Oxford University Press”, 2018 г.
- Обучение по программе тренинга «УМК Playtime издательства Oxford University Press”, 2018 г.
- Геймификация и игропрактики в обучении английскому языку», 2018 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Подготовила к участию в Международном конкурсе “British Bulldog” и в Международном дистанционном конкурсе по английскому языку проекта «Новый урок» учащихся, ставших победителями (занявших 1 место(а), 2013 г, 2014 г.
0 отзывов
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Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 14 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 14 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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