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Король Светлана Анатольевна

Король Светлана Анатольевна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Английский язык, Подготовка к школе
Стаж 20 лет
Адреса
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Подготовка к школе в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 328-264
  • +7 (4212) 325-807
  • +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский педагогический университет, 1995 г.

Курсы повышения квалификации

  • Интернациональные летние курсы г. Фрайбург, Германия, 1994 г.
  • Курсы повышения квалификации, ХГПУ, Гете Институт, Россия/Германия, 2005-2007 гг.
  • Участие в семинаре по актуальным проблемам современного немецкого языка и методике его преподавания, ДВГГУ (лекторы ДААД и Фонда им. О. Боша (Германия), 2007 г.
  • Организатор игрового конкурса «British Bulldog” 2012-2013 г., 2013-2014 г.
  • Курсы повышения квалификации по теме «Проектирование образовательного процесса в соответствии с ФГОС начального общего образования: школьный предмет «иностранный язык», 2013 г.
  • Курсы повышения квалификации по теме «Современные образовательные технологии и актуальные проблемы иноязычного образования в условиях реализации требований федерального государственного образовательного стандарта», 2014 г.
  • Обучение по программе тренинга «УМК First Friends (2nd edition) издательства Oxford University Press”, 2018 г.
  • Обучение по программе тренинга «УМК Playtime издательства Oxford University Press”, 2018 г.
  • Геймификация и игропрактики в обучении английскому языку», 2018 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Подготовила к участию в Международном конкурсе “British Bulldog” и в Международном дистанционном конкурсе по английскому языку проекта «Новый урок» учащихся, ставших победителями (занявших 1 место(а), 2013 г, 2014 г.
0 отзывов

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